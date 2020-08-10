الحوثي يجند لاجئين أفارقة ويعتقل مسؤولي بنوك

الإثنين 10 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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حذر ناشطون يمنيون من الحملات الحوثية لتجنيد اللاجئين الأفارقة واليمنيين ذوي البشرة السوداء، خصوصاً بعد إعلان منظمة الهجرة الدولية أمس الأول وصول 7 آلاف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال حقوقيون يمنيون في صنعاء، إن المليشيات تواصل ملاحقة واعتقال الأفارقة واليمنيين في صنعاء وعدد من المحافظات خصوصاً محافظة البيضاء.

وذكرت المصادر أن المليشيات تمارس مضايقات على أسر اليمنيين ذوي البشرة السوداء وتجبرهم على تسليم أطفالهم للتجنيد بالقوة.

وأفاد الحقوقيون، أن أكثر من 300 أسرة يعمل غالبيتها في مجال النظافة في صنعاء ويعيشون تحت الصفيح، فروا بأطفالهم نحو المحافظات المحررة هرباً من الملاحقة الحوثية.

من جهة أخرى، شنت مليشيات الحوثي حملات اعتقالات واسعة في صفوف قياداتها وعدد من مسؤولي البنوك التجارية في صنعاء.

وقالت مصادر مصرفية، إن مليشيات الحوثي اختطفت مساعدي المدير العام لأحد البنوك التجارية في صنعاء واقتادوهما إلى جهة غير معلومة على خلفية رفضهما توقيع أوامر بتوريد مبالغ مالية إلى حسابات قيادات المليشيات.

وقالت مصادر مطلعة إن الصراع داخل المليشيات وصل ذروته بعد إيداع الحباري -الذي يعد أحد كبار القبائل المتورطين بالانقلاب ودعم المليشيات بالمجندين- السجن.