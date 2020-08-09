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خبراء يكشفون عن تطبيقات الكترونية هدفها اختراق الخصوصية

الأحد 09 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قال محمد حجازي، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، إن قانون حماية البيانات الشخصية من القوانين الهامة من أجل حماية خصوصية المواطن وخصوصية بياناته، مشيرًا إلى أن هذا ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أيام إلى الإعلان عن حظر تطبيق تيك توك من أجل مواجهة سحب الخصوصية من المستخدمين واختراق بياناتهم.

وأضاف "حجازي"، خلال لقائه ببرنامج "وطن رقمي"، الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان، والمُذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن بعض التطبيقات الالكتروينة هدفها الرئيسي اختراق خصوصيات الأشخاص، من خلال الإطلاع علي بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، والحصول علي مكاسب مادية من الإعلانات وخلافه.

وأكد حجازي، أن مصر في الأونة الأخيرة حرصت علي تشريع قانون لحماية البيانات الشخصية لحفظ حياتهم وصيانتها، مشيرًا إلى أن مصر هدفها من القانون مواكبة التشريعات الأوروبية والتغييرات العالمية في هذا الإطار، علاوة على جذب الشركات الأجنبية العملاقة في مجال البيانات والمعلومات للعمل في مصر وتدشين مراكز بيانات تابعة لها.

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