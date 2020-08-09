وزارة الدفاع الامريكية تكشف عن روايتها الرسمية حول انفجار مرفأ بيروت ومن يقف ورائه خبراء يكشفون عن تطبيقات الكترونية هدفها اختراق الخصوصية الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا لماذا أثار ميسي الذعر في برشلونة قبل لقاء بايرن ميونيخ المعارك تشتعل في 6 مناطق بـ”قيفة“ ومليشيا الحوثي تهاجم في ”قانية“ تركيا تعلن عن بناء قاعدة عسكرية جديدة في دولة عربية فنانة خليجية شهيرة تطالب محبيها بدعمها نفسيا بعد إصابتها بفيروس كورونا من مقر هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية أردوغان يعلن للشعب التركي والعالم تحقيق حلم طال انتظاره خلاف على قطعة أرض يقلق أمن محافظة بأكملها والسلطات تتوعد وتشكل ”قوات ردع“ لإنهاء النزاع تعرف على أكثر شعوب الأرض إدمانا على إنستغرام من حيث عدد المستخدمين
قال محمد حجازي، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، إن قانون حماية البيانات الشخصية من القوانين الهامة من أجل حماية خصوصية المواطن وخصوصية بياناته، مشيرًا إلى أن هذا ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أيام إلى الإعلان عن حظر تطبيق تيك توك من أجل مواجهة سحب الخصوصية من المستخدمين واختراق بياناتهم.
وأضاف "حجازي"، خلال لقائه ببرنامج "وطن رقمي"، الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان، والمُذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن بعض التطبيقات الالكتروينة هدفها الرئيسي اختراق خصوصيات الأشخاص، من خلال الإطلاع علي بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، والحصول علي مكاسب مادية من الإعلانات وخلافه.
وأكد حجازي، أن مصر في الأونة الأخيرة حرصت علي تشريع قانون لحماية البيانات الشخصية لحفظ حياتهم وصيانتها، مشيرًا إلى أن مصر هدفها من القانون مواكبة التشريعات الأوروبية والتغييرات العالمية في هذا الإطار، علاوة على جذب الشركات الأجنبية العملاقة في مجال البيانات والمعلومات للعمل في مصر وتدشين مراكز بيانات تابعة لها.