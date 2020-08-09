آخر الاخبار

وزارة الدفاع الامريكية تكشف عن روايتها الرسمية حول انفجار مرفأ بيروت ومن يقف ورائه خبراء يكشفون عن تطبيقات الكترونية هدفها اختراق الخصوصية الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا لماذا أثار ميسي الذعر في برشلونة قبل لقاء بايرن ميونيخ المعارك تشتعل في 6 مناطق بـ”قيفة“ ومليشيا الحوثي تهاجم في ”قانية“ تركيا تعلن عن بناء قاعدة عسكرية جديدة في دولة عربية فنانة خليجية شهيرة تطالب محبيها بدعمها نفسيا بعد إصابتها بفيروس كورونا من مقر هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية أردوغان يعلن للشعب التركي والعالم تحقيق حلم طال انتظاره خلاف على قطعة أرض يقلق أمن محافظة بأكملها والسلطات تتوعد وتشكل ”قوات ردع“ لإنهاء النزاع تعرف على أكثر شعوب الأرض إدمانا على إنستغرام من حيث عدد المستخدمين

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

الأحد 09 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 547

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا إنسانيًا، بتسيير رابع طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

وتحمل الطائرة التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، مساعدات عاجلة تزن 90 طنًا تشتمل على الأدوية، وأجهزة علاج الحروق، والمحاليل الطبية والكمامات، والقفازات والمعقمات، والخيوط الجراحية، والسلال الغذائية والدقيق والتمور، والمواد الإيوائية مثل الخيم والبطانيات والفرش، والأواني .

وبهذا يصبح إجمالي ما تم إيصاله من مواد وأجهزة طبية متنوعة ومواد غذائية ومستلزمات إيوائية عبر الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى اليوم 290 طنا تم نقلها عبر أربع طائرات .

وتم تأمين تلك المساعدات بناء على دراسة الاحتياجات الإنسانية الضرورية الناتجة جراء انفجار مرفأ بيروت، بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت، وفرع المركز بلبنان

 
إقراء أيضاً
وزارة الدفاع الامريكية تكشف عن روايتها الرسمية حول انفجار مرفأ بيروت ومن يقف ورائ
تركيا تعلن عن بناء قاعدة عسكرية جديدة في دولة عربية
من مقر هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية أردوغان يعلن للشعب التركي والعالم تحقيق
ابو شقة يتوعد المصريين بغرامات باهظة في حال عدم تصويتهم.. ويكشف عن نصوص عقابية
وكالة الفضاء الأمريكية تنشر صورا مخيفة لانفجار مرفأ بيروت
تفاصيل جديدة عن البرنامج النووي السعودي السري وإيران تعترض لدى الوكالة الدولية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس