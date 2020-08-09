تركيا تعلن عن بناء قاعدة عسكرية جديدة في دولة عربية

الأحد 09 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أنشأ الجيش التركي، اليوم الأحد، قاعدة عسكرية جديدة في منطقة خفض التصعيد الرابعة إدلب شمال غربي سوريا، وذلك في إطار تعزيز تواجده العسكري في المنطقة.

وقال مصدر ميداني خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن “الجيش التركي أنشأ قاعدة عسكرية متقدمة على تلة (الراقم) المطلة على تلة (الحدادة) في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي”.

وأضاف أن “الجيش التركي قام بتعزيز النقطة الجديدة بآليات عسكرية ثقيلة ودبابات، بالإضافة إلى تحصين النقطة وتدشيمها بشكل متين”.

وأوضح المصدر أن “إنشاء القاعدة الجديدة جاء بعد عدة محاولات تقدم لقوات النظام السوري وروسيا على تلة الحدادة باءت كلها بالفشل وتم تكبيد تلك القوات خسائر بشرية ومادية”.

يذكر أن الجيش التركي أنشأ 9 نقاط عسكرية جديدة في حزيران/يونيو الماضي، كان آخرها القاعدة العسكرية على تل الشيخ تمام قرب بلدة معراتة بجبل الزاوية.

ومع النقطة الجديدة، بلغ عدد النقاط و القواعد العسكرية التركية في منطقة خفض التصعيد الرابعة 66 نقطة.

وكانت تركيا دفعت بتعزيزات عسكرية نوعية و ضخمة مؤخراً إلى نقاطها العسكرية في إدلب، بإدخال 80 رتل عسكري في الـ 4 أشهر الماضية، شملت دبابات وعربات مدرعة ومدافع ميدانية ثقيلة ومنظومات مضادة للطائرات من طراز “ATILGAN”، وذلك بعد أيام من نشر منظومات مضادة للطائرات متوسطة المدى من طراز MIM23-HAWK في معسكر المسطومة ومطار تفتناز وتل النبي أيوب.