فنانة خليجية شهيرة تطالب محبيها بدعمها نفسيا بعد إصابتها بفيروس كورونا

الأحد 09 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت الفنانة البحرينية، سلوى الجراش، أمس السبت، إنها مصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

ووجهت الجراش عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي رسالة شكر إلى كل من سأل عنها، لافتة إلى أنها تشعر بتحسن حالتها.

وطالبت جمهورها ومحبيها بتوفير الدعم النفسي لها حتى تنتصر على مرض (كوفيد-19).

وقالت: "بما أن الحالة النفسية لها تأثير كبير وأكثر من 50% للتعافي من فيروس كورونا وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوة والطاقة الإيجابية ونكت ومنشن فيديوهات أضحك".

من برنامج المسابقات "نجوم الخليج"، بعدها اتجهت إلى التلفزيون وشاركت في بطولة عدة مسلسلات، منها "شوية أمل" و"الخادمة" و"عندما يزهر الخريف".

يشار إلى أن فنانة بحرينية أخرى أصيبت بفيروس "كورونا" المستجد خلال الفترة الماضية، وهي المطربة هند، التي تعتبر أول فنانة عربية تصاب بـ(كوفيد-19)، وشفيت منه في شهر مارس/ آذار.