من مقر هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية أردوغان يعلن للشعب التركي والعالم تحقيق حلم طال انتظاره

الأحد 09 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن تركيا تحرز تقدما كبيرا وملحوظا لناحية تطوير اللقاحات والأدوية الخاصة بعلاج ومكافحة فيروس “كورونا”.

كلام أردوغان جاء خلال افتتاح مركز التكامل التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) في ولاية كوجالي شمال غربي تركيا.

ولفت أردوغان إلى أن “تركيا تأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين في قائمة منظمة الصحة العالمية للدول المطورة للقاحات”.

وتابع “نحرز تقدما كبيرا لناحية تطوير اللقاحات والأدوية الخاصة بعلاج ومكافحة فيروس (كورونا)، وذلك بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام والجامعات”.

وأشار إلى أن “هناك تجربتين نجحتا بالفعل على الحيوانات لإنتاج لقاح خاص بمكافحة (كورونا)”، لافتا إلى أن “إحدى التجربتين انتقلت لمرحلة التجارب السريرية”.