فنانة خليجية شهيرة تطالب محبيها بدعمها نفسيا بعد إصابتها بفيروس كورونا من مقر هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية أردوغان يعلن للشعب التركي والعالم تحقيق حلم طال انتظاره خلاف على قطعة أرض يقلق أمن محافظة بأكملها والسلطات تتوعد وتشكل ”قوات ردع“ لإنهاء النزاع تعرف على أكثر شعوب الأرض إدمانا على إنستغرام من حيث عدد المستخدمين ”الشرعية“ تنتقد تقريرا أمميا وتقول ان الهدف منه ”الحصول على تمويل وإنفاقه في أنشطة غير مجدية“ تفاصيل اشتباكات عنيفة بين حملة أمنية وقوات يقودها ”الوقار“ في تعز اليوم الكشف عن توجيهات رئاسية بتشغيل أحد أقدم الموانئ التجارية في اليمن إعلان أمريكي: الحوثيون يُفشلون اتفاق ناقلة صافر اتخذت من الدين والجنس منطلقا لشهرتها.. انتخار شابه مغربية بعد صراع مع احزانها البكاء والأحزان تجتاح غرفة ملابس ريال مدريد بسبب زيدان وهازارد
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن تركيا تحرز تقدما كبيرا وملحوظا لناحية تطوير اللقاحات والأدوية الخاصة بعلاج ومكافحة فيروس “كورونا”.
كلام أردوغان جاء خلال افتتاح مركز التكامل التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) في ولاية كوجالي شمال غربي تركيا.
ولفت أردوغان إلى أن “تركيا تأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين في قائمة منظمة الصحة العالمية للدول المطورة للقاحات”.
وتابع “نحرز تقدما كبيرا لناحية تطوير اللقاحات والأدوية الخاصة بعلاج ومكافحة فيروس (كورونا)، وذلك بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام والجامعات”.
وأشار إلى أن “هناك تجربتين نجحتا بالفعل على الحيوانات لإنتاج لقاح خاص بمكافحة (كورونا)”، لافتا إلى أن “إحدى التجربتين انتقلت لمرحلة التجارب السريرية”.