خلاف على قطعة أرض يقلق أمن محافظة بأكملها والسلطات تتوعد وتشكل ”قوات ردع“ لإنهاء النزاع

الأحد 09 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 358

أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة لحج، الأحد 9 اغسطس/آب، تشكيل قوة أمنية وعسكرية من مختلف التشكيلات لتثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة بمديريتي الحد وطور الباحة (جنوبي اليمن).

وأمهلت اللجنة خلال اجتماع لها برئاسة المحافظ اللواء أحمد التركي، أطراف النزاع في طور الباحة ثلاثة أيام لإتاحة الفرصة للوسطاء لإيجاد حل جذري للقضية بين قبيلتي ”الصميتة“ و”العطويين“، ما لم فإن القوة العسكرية ستباشر عملها في ردع كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

ومنذ أيام تدور مواجهات مسلحة بين قبيلتي ”الصميتة“ و”العطويين“ إثر خلاف على قطعة أرض، أسفرت حتى الآن عن مقتل 7 أشخاص، ولا يزال التوتر مستمرا في ظل وجود وساطة قبلية لإنهاء النزاع.

وشدد المحافظ على أهمية القضاء على مسببات زعزعة الأمن والاستقرار، وسرعة التعامل مع كل من يسعى في نشر الفوضى في مختلف مديريات المحافظة.

وقال إن ما يحدث لا يمكن السكوت عليه أو غض البصر عنه، واستمراره يهدد النسيج الاجتماعي، ويقلق السكينة العامة ويمنع أي تنمية أو تطور.

وأكد التركي أن كل الخيارات مطروحة لإنهاء اي نزاع اذا تم تجاوز حلول وتدخلات الشخصيات الاجتماعية، داعيا الأطراف كافة سواء في مديريتي طور الباحة والحد، إلى تحكيم العقل وعدم الانجرار وراء العصبية القبلية المقيتة.