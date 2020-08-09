تفاصيل اشتباكات عنيفة بين حملة أمنية وقوات يقودها ”الوقار“ في تعز اليوم

الأحد 09 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 631

شهدت مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، الأحد 9 اغسطس/آب، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين حملة أمنية مشتركة وقوات أمنية مدعومة بمسلحين.

وبحسب مصدر عسكري مسئول في قيادة محور تعز ،فأن الإشتباكات وقعت نتيجة إطلاق حملة أمنية تستهدف مسلحين خارجين عن القانون في مديرية جبل حبشي بريف المحافظة، وتحديداً في منطقتي البيرين ومفرق يفرس الواقعتان في نطاق سيطرة اللواء 35 مدرع.

وقال العقيد عبدالباسط البحر ركن التوجيه المعنوي في قيادة محور تعز، أن الحملة التي تخوضها وحدات من الأمن والجيش، تستهدف عناصر مسلحة متورطةً بإقلاق السكينة، ومحاولة اغتيال مسؤولين أمنيين وتهريب ممنوعات.

وأكد أن الحملة الامنية تمكنت من تطهير سوق مفرق جبل حبشي وجبل الخَضِر، وعدد من المواقع والتباب التي يتمركز فيها المسلحون.

ومساء السبت، خرجت حملة مشتركة مكونة من الشرطة العسكرية وقوات أمنية إلى مديرية جبل حبشي غرب المحافظة من أجل القبض على مطلوبين أمنيا.

ومنعت قوات أمنية ومسلحين بقيادة "توفيق الوقار" مرور الحملة المشتركة من الوصول إلى المنطقة المحددة، وبعد فشل وساطات محلية اندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين صباح اليوم الأحد.

وكان هدف الحملة الأمنية المشتركة كان القبض على مسلحين متهمين بالوقوف وراء محاولتي اغتيال طالتا العميد محمد الخولاني قائد الشرطة العسكرية ومحمد السبئي مدير مكتب الضرائب خلال اليومين الماضيين.

وكان قائد الشرطة العسكرية بتعز العقيد محمد سالم الخولاني، نجا الجمعة الفائتة من محاولة اغتيال وأصيب ثلاثة من مرافقيه بجروح متفاوتة في منطقة البيرين ، نفذها مسلحون قيل بأنهم يتبعون مدير أمن مديرية جبل حبشي الذي نفى بدوره تلك الشائعات.