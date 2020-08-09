الكشف عن توجيهات رئاسية بتشغيل أحد أقدم الموانئ التجارية في اليمن

الأحد 09 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشف محافظ محافظة شبوة (شرقي اليمن) محمد بن عديو، الأحد 9 اغسطس/آب، عن توجيهات رئاسية بالموافقة على تشغيل ميناء ”قنا“ بمديرية ”رضوم“، موجها في ذات الوقت جهات الاختصاص بالشروع في الترتيبات اللازمة لتشغيله.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المكتب التنفيذي بالمحافظة بحضور وكلاء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، وعبدربه الربيزي، وسالم الأحمدي، وسالم النسي ومدير شرطة المحافظة العميد عوض الدحبول، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وقال ”بن عديو“، إن "التوجيهات الرئاسية تقضي بتشغيل ميناء قنا التجاري بداية باستيراد المشتقات النفطية".

ويقع ميناء قنا على ساحل البحر العربي، ويبعد عن المكلا بحوالي 120 كيلو متراً، وعن عتق المركز الإداري لمحافظة شبوة بحوالي 140 كيلومتراً، ويعد من أقدم الموانئ التجارية باليمن.

من جهته، قدم مدير مكتب الأشغال العامة المهندس حسن البرمة، شرحا حول الأعمال الجارية في تنفيذ 21 مشروع طرق، بتكلفة 43 مليون دولار من مبيعات النفط، ويبلغ طولها الإجمالي 281 كيلو مترا.