فنانة خليجية شهيرة تطالب محبيها بدعمها نفسيا بعد إصابتها بفيروس كورونا من مقر هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية أردوغان يعلن للشعب التركي والعالم تحقيق حلم طال انتظاره خلاف على قطعة أرض يقلق أمن محافظة بأكملها والسلطات تتوعد وتشكل ”قوات ردع“ لإنهاء النزاع تعرف على أكثر شعوب الأرض إدمانا على إنستغرام من حيث عدد المستخدمين ”الشرعية“ تنتقد تقريرا أمميا وتقول ان الهدف منه ”الحصول على تمويل وإنفاقه في أنشطة غير مجدية“ تفاصيل اشتباكات عنيفة بين حملة أمنية وقوات يقودها ”الوقار“ في تعز اليوم الكشف عن توجيهات رئاسية بتشغيل أحد أقدم الموانئ التجارية في اليمن إعلان أمريكي: الحوثيون يُفشلون اتفاق ناقلة صافر اتخذت من الدين والجنس منطلقا لشهرتها.. انتخار شابه مغربية بعد صراع مع احزانها البكاء والأحزان تجتاح غرفة ملابس ريال مدريد بسبب زيدان وهازارد
كشف محافظ محافظة شبوة (شرقي اليمن) محمد بن عديو، الأحد 9 اغسطس/آب، عن توجيهات رئاسية بالموافقة على تشغيل ميناء ”قنا“ بمديرية ”رضوم“، موجها في ذات الوقت جهات الاختصاص بالشروع في الترتيبات اللازمة لتشغيله.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المكتب التنفيذي بالمحافظة بحضور وكلاء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، وعبدربه الربيزي، وسالم الأحمدي، وسالم النسي ومدير شرطة المحافظة العميد عوض الدحبول، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وقال ”بن عديو“، إن "التوجيهات الرئاسية تقضي بتشغيل ميناء قنا التجاري بداية باستيراد المشتقات النفطية".
ويقع ميناء قنا على ساحل البحر العربي، ويبعد عن المكلا بحوالي 120 كيلو متراً، وعن عتق المركز الإداري لمحافظة شبوة بحوالي 140 كيلومتراً، ويعد من أقدم الموانئ التجارية باليمن.
من جهته، قدم مدير مكتب الأشغال العامة المهندس حسن البرمة، شرحا حول الأعمال الجارية في تنفيذ 21 مشروع طرق، بتكلفة 43 مليون دولار من مبيعات النفط، ويبلغ طولها الإجمالي 281 كيلو مترا.