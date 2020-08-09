إعلان أمريكي: الحوثيون يُفشلون اتفاق ناقلة صافر

الأحد 09 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 255

قال مجلس الأمن القومي الأمريكي، الأحد 9 اغسطس/آب، إن الحوثيين فشلوا في الوفاء بما تم الاتفاق عليه حول السماح لفريق الامم المتحدة لتفقد الناقلة صافر العائمة في سواحل الحديدة (غربي اليمن).

ونشر المجلس المعني برسم السياسات الأمنية والعسكرية الأمريكية، تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن ”الحوثيين بذلك سيتسببون بكارثة بيئية وإنسانية بسبب العرقلة والتأخير“.

وشدد المجلس على ضرورة السماح لموظفي الأمم المتحدة بالوصول إلى السفينة صافر وتفقدها، قائلا: "من أجل خير اليمن والمنطقة، يجب على الحوثيين السماح للأمم المتحدة بالصعود على متن السفينة صافر".

وفي وقت سابق حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من مخاطر تسرب النفط من خزانات السفينة المتهالكة وسرد عدداً من العواقب الوخيمة التي ستنتج عن هذا التسرب.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر قال "بومبيو" "تخيل أكثر من مليون برميل من النفط تتسرب إلى البحر الأحمر - الموانئ ستصبح غير صالحة للاستعمال، ومصايد الأسماك ستدمر، والشعب اليمني سيصبح بلا مساعدات ، والواردات ستقطع. ندعو الحوثيين إلى الوفاء بالتزاماتهم وتسهيل مهمة الامم المتحدة في تقييم ناقلة النفط صافر".

وأطلقت جهات عدة بينها الأمم المتحدة تحذيرات من انفجار السفينة أو تسرب كميات النفط المخزنة فيها وتجددت هذه التحذيرات مع الكارثة التي تسبب بها انفجار كمية من مواد مخزنة في مرفأ بيروت في لبنان.