حادث مؤلم يهز مصر بعد خسارتها لواحد من أذكى اذكيائها بطريقة محزنة

الأحد 09 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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لقي طالب مصري يدعى خالد أحمد مبروك، حاصل على مجموع 99% بالثانوية العامة هذا العام، مصرعه إثر تعرضه لحادث سير مروع مساء أمس السبت.

وتحول موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لدفتر عزاء للطالب وحزن شديد، مؤكدين أنه كان قد قرر التحاقه بكلية الطب. ويعد الطالب من الطلاب المتوفقين في الأنشطة المختلفة، حيث حصل على بطولة ألعاب القوى عام 2016 مع مدرسته علي عبد الشكور الثانوية الرسمية للغات.

ونعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالب داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. المصدر: الوطن