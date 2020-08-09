بعد بيروت تجدد المخاوف من إنفجار كارثي آخر في اليمن طائرة شحن تصل صنعاء ابو شقة يتوعد المصريين بغرامات باهظة في حال عدم تصويتهم.. ويكشف عن نصوص عقابية موعد ناري في ربع نهائي ابطال اوروبا والانظار تتجه الى لشبونة هل سقط نيزك في صنعاء؟ وما مصدر الشعاع والصوت الذي سمع مساء السبت؟ الاعلان عن عدد المنازل التي تهدمت وانهارت في صنعاء القديمة البيت الأبيض يحذر من كارثة على اليمن والمنطقة ويحمل الحوثيين المسئولية فتوى العلامة العمراني التي اغضبت الحوثيين وجعلتهم يجبرونه على حذفها وكالة الفضاء الأمريكية تنشر صورا مخيفة لانفجار مرفأ بيروت تدهور الأمن الغذائي في المحافظات الجنوبية وتحذيرات أممية من تفاقم الوضع والأهالي يطلقون نداء استغاثة
سفينة كبيرة مليئة بالمواد المتفجرة بقيت عاجزة لسنوات في الماء.
لقد دق الخبراء الإنذارات مرارًا وتكرارًا، محذرين من كارثة كبيرة يمكن الوقاية منها، ومع ذلك تم تجاهل التحذيرات.
كما يبدو هذا وكأنه الفترة التي سبقت انفجار ميناء بيروت القاتل هذا الأسبوع وأسوأ كارثة في لبنان منذ عقود.
وباستثناء أن هذا السيناريو يتكشف قبالة الساحل الغربي لليمن، مما يهدد بإحداث أسوأ تسرب نفطي على الإطلاق في العالم وأضرار بيئية لا توصف.
حيث أثار الدمار والقتلى في بيروت مخاوف بشأن كارثة مماثلة تحدث في اليمن، مع عواقب وخيمة محتملة على أفقر دولة في العالم العربي، التي وقعت في شرك حرب أهلية وأزمة إنسانية حادة.
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تتسرب مياه البحر بالفعل إلى السفينة. كما حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الخميس، من "كارثة بشرية واقتصادية وبيئية في حال غرق صافر أو انفجارها.
وقال الإرياني في تصريح له إن "الانفجار الضخم في مرفأ بيروت وما تلاه من خسائر بشرية كبيرة وأضرار كارثية للاقتصاد والبيئة في لبنان يذكرنا بالقنبلة الموقوتة صافر".