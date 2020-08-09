طائرة شحن تصل صنعاء

الأحد 09 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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استقبل مطار صنعاء الدولي، اليوم الاحد ،طائرة شحن تابعة للصليب الاحمر الدولي.

وقال اعلام الحوثيين ،ان طائرة الشحن، تحمل على متنها أكثر من 14 طناً من المستلزمات الطبية والصحية تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.