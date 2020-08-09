بعد بيروت تجدد المخاوف من إنفجار كارثي آخر في اليمن طائرة شحن تصل صنعاء ابو شقة يتوعد المصريين بغرامات باهظة في حال عدم تصويتهم.. ويكشف عن نصوص عقابية موعد ناري في ربع نهائي ابطال اوروبا والانظار تتجه الى لشبونة هل سقط نيزك في صنعاء؟ وما مصدر الشعاع والصوت الذي سمع مساء السبت؟ الاعلان عن عدد المنازل التي تهدمت وانهارت في صنعاء القديمة البيت الأبيض يحذر من كارثة على اليمن والمنطقة ويحمل الحوثيين المسئولية فتوى العلامة العمراني التي اغضبت الحوثيين وجعلتهم يجبرونه على حذفها وكالة الفضاء الأمريكية تنشر صورا مخيفة لانفجار مرفأ بيروت تدهور الأمن الغذائي في المحافظات الجنوبية وتحذيرات أممية من تفاقم الوضع والأهالي يطلقون نداء استغاثة
استقبل مطار صنعاء الدولي، اليوم الاحد ،طائرة شحن تابعة للصليب الاحمر الدولي.
وقال اعلام الحوثيين ،ان طائرة الشحن، تحمل على متنها أكثر من 14 طناً من المستلزمات الطبية والصحية تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.