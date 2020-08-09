آخر الاخبار

بعد بيروت تجدد المخاوف من إنفجار كارثي آخر في اليمن طائرة شحن تصل صنعاء ابو شقة يتوعد المصريين بغرامات باهظة في حال عدم تصويتهم.. ويكشف عن نصوص عقابية موعد ناري في ربع نهائي ابطال اوروبا والانظار تتجه الى لشبونة هل سقط نيزك في صنعاء؟ وما مصدر الشعاع والصوت الذي سمع مساء السبت؟ الاعلان عن عدد المنازل التي تهدمت وانهارت في صنعاء القديمة البيت الأبيض يحذر من كارثة على اليمن والمنطقة ويحمل الحوثيين المسئولية فتوى العلامة العمراني التي اغضبت الحوثيين وجعلتهم يجبرونه على حذفها وكالة الفضاء الأمريكية تنشر صورا مخيفة لانفجار مرفأ بيروت تدهور الأمن الغذائي في المحافظات الجنوبية وتحذيرات أممية من تفاقم الوضع والأهالي يطلقون نداء استغاثة

ابو شقة يتوعد المصريين بغرامات باهظة في حال عدم تصويتهم.. ويكشف عن نصوص عقابية

الأحد 09 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 197

قال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، بهاء الدين أبو شقة، إن من يتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بدون عذر، يعرض نفسه للغرامة.

ودعا أبو شقة في بيان، اليوم الأحد، المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، التي ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، مؤكدا أن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أنه "يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء" .

وطالب الجميع بالنزول بكثافة للمشاركة في هذا "العرس الديمقراطي"، وحتى لا يتعرض الناخب لدفع غرامة مالية طبقا لما نص عليه القانون،

مؤكدا على أن إدلاء المواطن برأيه الانتخابي يأتى تفعيلا للديمقراطية. وأوضح أبو شقة أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي ستشرف على العملية الإنتخابية منذ بدايتها وحتي إعلان النتيجة، وذلك طبقا لما نص عليه قانون الهيئة الوطنية.

وستتم العملية الانتخابية تحت الإشراف الكامل للقضاء المصري، في شفافية ونزاهة وضمانات غير مسبوقة، بحيث أن ما يدلى به المواطن في رأيه في صندوق الانتخابات هو ما ستفرزه النتيجة النهائية

إقراء أيضاً
وكالة الفضاء الأمريكية تنشر صورا مخيفة لانفجار مرفأ بيروت
تفاصيل جديدة عن البرنامج النووي السعودي السري وإيران تعترض لدى الوكالة الدولية
فضيحة دولية وُصفت بأنها أكبر عملية سرقة في التاريخ بطلها محمد بن زايد ومصادر
لماذا يقيم أشهر ملوك العصر فسادا ورشوة في واحد من أغلى فنادق العالم بالإمارا
لبنان يكشف رسميا عن رقم مهول لضحايا انفجار مرفأ بيروت. والقتلى والجرحى بالالاف
تركيا تنسف جهود وتحركات فرنسا في لبنان لعدة ايام في اقل من دقيقة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس