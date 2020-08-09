موعد ناري في ربع نهائي ابطال اوروبا والانظار تتجه الى لشبونة

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حجز فريق برشلونة مقعدا له في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ضيفه نابولي إثر فوزه عليه (3-1)، مساء السبت، في إياب دور الـ16 "التشامبيونزليغ".
وأحرز ثلاثية الفريق الكتالوني كل من، المدافع الفرنسي كليمونت لينغليت، والمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، في الدقائق (10، 23، 45 من ضربة جزاء) على الترتيب.
بينما سجل لورنزو إنسيني هدف نابولي اليتيم، من ضربة جزاء، في الدقيقة 50 من عمر المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامب نو".
وتفوق برشلونة على نابولي (4-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد تعادل الفريقين في مباراة الذهاب (1-1)، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، على ملعب "سان باولو" بمدينة نابولي، وذلك قبل توقف الأنشطة الكروية لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.
وضرب برشلونة بذلك موعدا، في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، مع فريق بايرن ميونيخ الألماني، الذي بلغ الدور ذاته على حساب فريق تشيلسي الإنجليزي، عقب بفوزه عليه ذهابا (3-0) وإيابا (4-1).
وتقام مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة يوم الجمعة القادم في لشبونة البرتغالية وستكون مباراة واحدة فقط بنظام خروج المغلوب.