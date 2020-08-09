هل سقط نيزك في صنعاء؟ وما مصدر الشعاع والصوت الذي سمع مساء السبت؟

الأحد 09 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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قال مواطنون في صنعاء انهم شاهدوا شعاعا متوجها اضاء سماء العاصمة مساء امس السبت استمر لبضع ثواني.

وبحسب ما رصده مأرب برس ليل امس فإن سكان في صنعاء شاهدوا ضوءا في السماء اقرب الى اللون الفسفوري صاحبه صوتا كصوت الارتطام.

وتداول بعض الناشطون صورا ومقاطع فيديو لما قالوا انه سقوط نيزك في صنعاء ، الا ان تلك الصور والفيديوهات غير صحيحة ،تحقق منها مأرب برس ، ووجدها عبارة عن مواد قديمة لا علاقة لها باليمن.

ومتابعة للموضوع اشار الفلكي اليمني احمد الجوبي الى مشاهدة نيزك الساعة الثامنة مساء السبت ،وقال ان الصوت الذي سمع في صنعاء وحولها هو ناتج عن ارتطام النزيك بالارض ودخوله الغلاف الجوي .

وواضح ان النيزك جسم صلب ينفصل عن کویکب أو مذنب ويحترق عند دخوله الغلاف الجوي ويصل إلى سطح الأرض دون أن يتفتت ويسمى الحجر النيزكي.

وقال الجوبي مطمئنا :لا قلق مما حدث فهذا جرم سماوي طبيعي.

وقالت تفسيرات اخرى ان ما حدث ناتج عن احتراق بعض الصخور النيزكية في الغلاف الجوي.