تهدم وانهيار 111 منزلا في صنعاء القديمة البيت الأبيض يحذر من كارثة على اليمن والمنطقة ويحمل الحوثيين المسئولية فتوى العلامة العمراني التي اغضبت الحوثيين وجعلتهم يجبرونه على حذفها وكالة الفضاء الأمريكية تنشر صورا مخيفة لانفجار مرفأ بيروت تدهور الأمن الغذائي في المحافظات الجنوبية وتحذيرات أممية من تفاقم الوضع والأهالي يطلقون نداء استغاثة الحوثي يحشد مظاهرات مؤيدة لحق "سلالته"المزعوم في الحكم كارثة حقيقة تهدد سدود صنعاء ومعالمها التاريخية وتحذيرات من مؤسسات وهيئات يمنية استمرار انهيار المنازل في صنعاء ومناشدات لمنظمة اليونسكو بالتدخل العاجل والطارئ لإنقاذ المدينة التاريخية من الإنهيار والتدمير جراء السيول نجاح خطة الطوارئ للمستشفيات الحكومية بمأرب تفاصيل جديدة عن البرنامج النووي السعودي السري وإيران تعترض لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية لليونسكو (تخضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء)، تهدم 111 منزلا جراء السيول في مدينة صنعاء القديمة، خلال الأسابيع الماضية.
وتعد صنعاء القديمة إحدى أقدم المدن العربية، حيث تجاوز عمرها آلاف السنين وفق مؤرخين، وتم إدراجها عام 1986 ضمن قائمة التراث العالمي، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو".
وناشدت اللجنة في بيان، "يونسكو" "التدخل العاجل لإنقاذ مباني مدينة صنعاء المسجلة في قائمة التراث العالمي من الانهيار والتدمير، ومعالجة ما لحق بها من أضرار جسيمة جراء الأمطار والسيول"، دون تفاصيل.
وكشف البيان أن حصيلة المنازل المتهدمة والمتضررة خلال الأسابيع الماضية في صنعاء القديمة، وصلت أكثر من 111 منزلا بين انهيار جزئي وكلي، دون أن يوضح إن كان بينها مبان تاريخية أم لا.
وطالب بـ"ضرورة الاستجابة السريعة وبصورة عاجلة للحيلولة دون وقوع كارثة كبيرة في هذا الإرث الإنساني والتاريخي".
ومنذ حوالي ثلاثة أسابيع، لقي العشرات حتفهم، جراء سيول ضربت محافظات يمنية عدة، فيما تضررت آلاف الأسر، ودمرت آلاف المنازل، بعضها لنازحين، إضافة إلى تهدم وتضرر مواقع تراثية وتاريخية، وفق تقديرات رسمية، دون الكشف عن تفاصيلها.
ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.