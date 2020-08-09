البيت الأبيض يحذر من كارثة على اليمن والمنطقة ويحمل الحوثيين المسئولية

الأحد 09 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية مليشيا الحوثي، بإفشال الاتفاق الخاص بتقييم ومعالجة خزان صافر العائم في البحر الأحمر، بعد إبداء موافقة مبدئية من قبل الحوثيين في يوليو (تموز) الماضي.

وينظر إلى الموافقة حسب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، بأنها محاولة لتجاوز جلسة مجلس الآمن المنعقدة في 16 يوليو (تموز) لذات القضية والذي شدد على سرعة السماح بصيانة الخزان وبشكل عاجل.

وقال البيت الأبيض في تغريدة على تويتر، إن ما يقوم به الحوثيون من عرقلة وتأخير فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى خزان صافر، ينذر بكارثة بيئية وإنسانية تهدد اليمن والمنطقة.

ودعا البيت الأبيض مليشيا الحوثي مجددا للسماح لفريق الأمم المتحدة بإجراء المعالجات اللازمة دون تأخير.

وتحمل ناقلة "إف إس أو صافر" على متنها أكثر من مليون ومائتين ألف برميل من النفط الخام، وتسربه سيسبب كارثة بيئية مروعة، وحسب مختصين سيحتاج اليمن لفترة ثلاثين عاما لتجاوزها.

ولم يخضع لأية أعمال صيانة منذ السيطرة عليها في عام 2015م وقد باتت في وضع ينذر بكارثة بيئية وإنسانية وشيكة بحسب تأكيدات الأمم المتحدة.

والناقلة تملكها شركة "صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج" التي تديرها الحكومة على بعد خمسة أميال بحرية قبالة سواحل اليمن و32 ميلا بحريا من الحديدة.

وتشترط مليشيا الحوثي مقابل صيانة الخزان الذي يتعرض للتحلل والتلف، بيع النفط المتواجد فيع لصالحها، إضافة لشروط أخرى، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية بشدة ما جعل أزمة الخزان مستمرة منذ سنوات.