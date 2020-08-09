فتوى العلامة العمراني التي اغضبت الحوثيين وجعلتهم يجبرونه على حذفها

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افتى العلامة القاضي محمد بن اسماعيل العمراني بأن ما يسمى عيد الغدير بدعة وليس من السنة.
وأجبرت مليشيات الحوثي الانقلابية القاضي محمد بن إسماعيل العمراني بحذف نص الفتوى التي نشرت على حسابه في فيسبوك.
وقال القاضي العمراني بأن "عيد الغدير" عيد بإسم الدين ولا وجود له في كتب السنة .
وأضاف العمراني " أحدثه أبو الحسن علي بن بويه بعد مضي أكثر من ثلاثة قرون من الهجرة ، وأول من أحدثه في اليمن سيف الإسلام أحمد بن الحسن بن القاسم في أيام خلافة عمه المتوكل إسماعيل بن القاسم ، وأقره عمه على ذلك" وأكد القاضي العمراني على أن حكم الاحتفاء به بدعة.