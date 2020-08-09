استمرار انهيار المنازل في صنعاء ومناشدات لمنظمة اليونسكو بالتدخل العاجل والطارئ لإنقاذ المدينة التاريخية من الإنهيار والتدمير جراء السيول نجاح خطة الطوارئ للمستشفيات الحكومية بمأرب تفاصيل جديدة عن البرنامج النووي السعودي السري وإيران تعترض لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحوثيون يحذرون من انهيار ثمانية سدود يمنية جميعها في وضع حرج مدينة تركية تحقق أرباحا تفوق كل التوقعات وتصدر منتجاتها إلى 236 نقطة حول العالم فضيحة دولية وُصفت بأنها أكبر عملية سرقة في التاريخ بطلها محمد بن زايد ومصادر تكشف كيف ابتلع محمد ومنصور ثرَوة اخيهما رئيس الإمارات المريض وفاة أشهر أطباء زراعة الكلى في اليمن متأثرا بإصابته بفيروس ”كورونا“ وفاة زوجة سفير شهير في لبنان متأثرة بإصابتها بانفجار بيروت نجاة مسؤول عسكري رفيع من محاولة اغتيال بتعز وصول 7 آلاف مهاجر إفريقي إلى اليمن في 6 أشهر
أعلنت مليشيات الحوثي في صنعاء، انهيار وتضرر أكثر من مئة منزل في مدينة صنعاء التاريخية وسط اليمن، جراء الأمطار الغزيرة.
،وقالت اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم، في مناشدة وجهتها إلى الأمانة العامة لمنظمة "اليونسكو" في باريس، إن "حصيلة المنازل المتهدمة والمتضررة خلال الأسابيع الماضية بلغت أكثر من 111 منزلا ما بين انهيار جزئي وكلي".
وطالبت اللجنة، المنظمة الأممية بـ "التدخل العاجل والطارئ لإنقاذ مباني مدينة صنعاء التاريخية المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو من الانهيار والتدمير ومعالجة ما لحق بها من أضرار جسيمة جراء الأمطار والسيول".
وشددت على "ضرورة الاستجابة السريعة والعاجلة للحيلولة دون وقوع كارثة كبيرة في هذا الإرث الإنساني والتاريخي".
ووفقا للأمم المتحدة، "أصبحت مدينة صنعاء المأهولة بالسكان منذ أكثر من 2500 سنة، مركزا رئيسيا لنشر الإسلام في القرنين السابع والثامن.
ويتجلى تراثها الديني والسياسي في عمارة 103 مساجد و14 حماما وأكثر من ستة آلاف منزل، بنيت جميعها قبل القرن الحادي عشر.
وقد تم إدراج المدينة القديمة على قائمة التراث العالمي في عام 1986". وتشهد صنعاء وعدد من المحافظات في اليمن، أمطارا غزيرة تسببت في وفاة وإصابة أكثر من 60 وفقدان آخرين، إضافة إلى جرف مئات المنازل وعشرات الهكتارات الزراعية ونفوق المئات من رؤوس المواشي والأبقار.