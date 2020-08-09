استمرار انهيار المنازل في صنعاء ومناشدات لمنظمة اليونسكو بالتدخل العاجل والطارئ لإنقاذ المدينة التاريخية من الإنهيار والتدمير جراء السيول نجاح خطة الطوارئ للمستشفيات الحكومية بمأرب تفاصيل جديدة عن البرنامج النووي السعودي السري وإيران تعترض لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحوثيون يحذرون من انهيار ثمانية سدود يمنية جميعها في وضع حرج مدينة تركية تحقق أرباحا تفوق كل التوقعات وتصدر منتجاتها إلى 236 نقطة حول العالم فضيحة دولية وُصفت بأنها أكبر عملية سرقة في التاريخ بطلها محمد بن زايد ومصادر تكشف كيف ابتلع محمد ومنصور ثرَوة اخيهما رئيس الإمارات المريض وفاة أشهر أطباء زراعة الكلى في اليمن متأثرا بإصابته بفيروس ”كورونا“ وفاة زوجة سفير شهير في لبنان متأثرة بإصابتها بانفجار بيروت نجاة مسؤول عسكري رفيع من محاولة اغتيال بتعز وصول 7 آلاف مهاجر إفريقي إلى اليمن في 6 أشهر
استقبلت المستشفيات الحكومية بمحافظة مأرب والتي خصصها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة للمناوبةاكثر من 389 حالة ولادة، و 122 عملية جراحية، بينما استقبلت العيادات الخارجية 2934 حالة، و111حالة غسيل كلوي.
وقالت مصادر ميدانية بان المستشفيات الحكومية خلال إجازة العيدقامت بإجراء8797 فحصاً تنوع بين الأشعة والفحص المختبري وتخطيط قلب للحالات التي استقبلتها.
وافادت المصادر أن من بين الحالات التي استقبلتها المستشفيات الحكومية بمأرب خلال إجازة كانت على النحو التالي.
1- 75 حالة تعرضت لحوادث مرورية
2- 52حالة جراء السقوط
3 -20حالة طلق ناري
5- وسجلت المستشفيات 23حالة وفاة بالغرق إحداهن بصاعقة رعدية، 19حالة لإطفال لم تتجاوز اعمارهم 15عاماً فيما تم إسعاف 5حالات غرق بينها حالتي إصابة بليغة لامرأتين تسببت السيول في سقوط جدار المنزل عليهما. وبحسب المصدر فقد توزع استقبال الحالات في كلاً من:
1- مستشفى كرى العام1457 حالة،
2- ومستشفى 26 سبتمبر بالجوبة 1228حالة،
3- ومستشفى العطير الخيري1022حالة،
4- ومستشفى حريب العام 1259حالة ،
5- ومستشفى 22مايو بالجوبة 982حالة،
6- ومستشفى الوحدة بالحصون 279حالة كما استقبل مستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة 154 حالة طوارئ توليدية.
وأكد المصدر نجاح خطة الطوارئ، التي أعدها المكتب قبيل إجازة العيد، وتنفيذها من قبل إدارة المستشفيات والكوادر الطبية والفنية وفق توجيهات مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي.