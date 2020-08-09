نجاح خطة الطوارئ للمستشفيات الحكومية بمأرب

الأحد 09 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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استقبلت المستشفيات الحكومية بمحافظة مأرب والتي خصصها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة للمناوبةاكثر من 389 حالة ولادة، و 122 عملية جراحية، بينما استقبلت العيادات الخارجية 2934 حالة، و111حالة غسيل كلوي.

وقالت مصادر ميدانية بان المستشفيات الحكومية خلال إجازة العيدقامت بإجراء8797 فحصاً تنوع بين الأشعة والفحص المختبري وتخطيط قلب للحالات التي استقبلتها.

وافادت المصادر أن من بين الحالات التي استقبلتها المستشفيات الحكومية بمأرب خلال إجازة كانت على النحو التالي.

1- 75 حالة تعرضت لحوادث مرورية

2- 52حالة جراء السقوط

3 -20حالة طلق ناري

5- وسجلت المستشفيات 23حالة وفاة بالغرق إحداهن بصاعقة رعدية، 19حالة لإطفال لم تتجاوز اعمارهم 15عاماً فيما تم إسعاف 5حالات غرق بينها حالتي إصابة بليغة لامرأتين تسببت السيول في سقوط جدار المنزل عليهما. وبحسب المصدر فقد توزع استقبال الحالات في كلاً من:

1- مستشفى كرى العام1457 حالة،

2- ومستشفى 26 سبتمبر بالجوبة 1228حالة،

3- ومستشفى العطير الخيري1022حالة،

4- ومستشفى حريب العام 1259حالة ،

5- ومستشفى 22مايو بالجوبة 982حالة،

6- ومستشفى الوحدة بالحصون 279حالة كما استقبل مستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة 154 حالة طوارئ توليدية.

وأكد المصدر نجاح خطة الطوارئ، التي أعدها المكتب قبيل إجازة العيد، وتنفيذها من قبل إدارة المستشفيات والكوادر الطبية والفنية وفق توجيهات مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي.