الحوثيون يحذرون من انهيار ثمانية سدود يمنية جميعها في وضع حرج

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حذرت المليشيات الحوثية عبر بلاغ صادر عن غرفة العمليات التابعة لوزارة الزراعة الخاضعة لسيطرتهم اليوم السبت، من انهيار 8 سدود (لم تسميها) جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة على معظم مناطق البلاد.
وأصدر قطاع الري بوزارة الزراعة توجيهات لجميع مكاتب الزراعة بالمحافظات بفتح أنابيب السدود التي تصل فيها السعة التخزينية إلى 75 % من سعتها الإجمالية للتخفيف من ضغط السيول، وتجنب تدفق المياه.
ونجحت محافظة مأرب خلال الأيام الماضية في تجنب مخاطر الفيضانات التي تعرضت لها المحافظة عبر سد مارب، ونجحت الجهود الرسمية والأهلية، في الدفع بمسار السيول بعيدا عن المناطق السكنية، وتوجيه مساره نحو الصحراء.
وتسببت السيول والأمطار الغزيرة، بانهيار سد “الرونة” في منطقة حبابة بمديرية ثلا في محافظة عمران الأسبوع الماضي ما أدى إلى تضرر عشرات المنازل والممتلكات.