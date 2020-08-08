مدينة تركية تحقق أرباحا تفوق كل التوقعات وتصدر منتجاتها إلى 236 نقطة حول العالم

السبت 08 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مارب برس - وكالات

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بلغت صادرات مدينة إسطنبول التركية، خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، 35 مليارا و494 مليونا و831 ألف دولار.

وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، فقد صدرت إسطنبول منتجاتها في 27 قطاعا إلى 236 نقطة حول العالم حتى نهاية يوليو.

وجاء قطاع الألبسة الجاهزة في مقدمة القطاعات الأكثر تصديرا في إسطنبول، بحسب المعطيات. وبلغت قيمة صادرات الألبسة الجاهزة 5 مليارات و803 ملايين و633 خلال الأشهر السبعة الأولى من 2020.