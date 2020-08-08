وفاة أشهر أطباء زراعة الكلى في اليمن متأثرا بإصابته بفيروس ”كورونا“

السبت 08 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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توفي، السبت 8 اغسطس/آب، طبيب يمني شهير، في العاصمة صنعاء، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت مصادر طبية، إن استشاري ورئيس قسم أمراض باطنية الكلى بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا(شفيق العماد) توفي اليوم متأثراً بإصابة بفيروس كورونا .

ويعد الدكتور شفيق العماد أحد أشهر أطباء زراعة الكلى في اليمن وفق مصادر طبية.

وأصيب العماد بالفيروس، منتصف مايو الماضي وظل يعاني من تبعاته حتى توفاه الأجل فجر اليوم.

وتسبب وباء كورونا بوفاة نحو 100 من الكوادر العاملة في المجال الصحي أثناء قيامهم بواجبهم الوطني لمواجهة الجائحة في ظل انعدام الامكانات.