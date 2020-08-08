وفاة زوجة سفير شهير في لبنان متأثرة بإصابتها بانفجار بيروت

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أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، السبت، وفاة هيدويج والتمانز موليير، زوجة السفير الهولندي في لبنان، متأثرة بجراحها إثر انفجار مرفأ بيروت.
وقالت الوزارة، في بيان: "ببالغ الحزن والأسى ننقل نبأ وفاة زميلتنا هيدويج والتمانز موليير (56 عاما) متأثرة بالجروح التي أصيب بها في الانفجار الهائل بيروت، الثلاثاء"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن موظفة بسفارة ألمانيا في بيروت قتلت في الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة الثلاثاء وأودى بحياة ما لا يقل عن 145 شخصًا وأصاب خمسة آلاف.
وقال وزير الخارجية هايكو ماس في بيان: "أسوأ مخاوفنا تأكدت. موظفة بسفارتنا ببيروت قتلت في منزلها في أعقاب الانفجار"
. وقال متحدث إنها نُقلت إلى المستشفى، مضيفًا أن الانفجار ألحق أضرارًا كبيرة بالمبنى وتسبب أيضًا في إصابة أربعة آخرين على صلة بالسفارة.