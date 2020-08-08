نجاة مسؤول عسكري رفيع من محاولة اغتيال بتعز

السبت 08 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نجا قائد عسكري رفيع، من كمين مسلح، مساء الجمعة 7 اغسطس/آب، وأصيب 3 من مرافقيه بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر عسكري، إن "مسلحين مجهولين نصبوا كمينا لقائد قوات الشرطة العسكرية بتعز، محمد الخولاني، بمديرية جبل حبشي جنوب غرب المحافظة“.

وأشار إلى أن”الخولاني نجا من الكمين فيما أصيب ثلاثة من مرافقيه اثنان منهم في وضع صحي حرج“.

وتشهد تعز توترا بين الجيش وقوات مدعومة إماراتيا، زادت حدته عقب اتتشار قوات الشرطة العسكرية في مدينة التربة جنوب المحافظة في يوليو/تموز الماضي.

وتتمركز قوات متمردة عن اللواء 35 مدرع(حكومي) تدعمها الإمارات في عدد من التباب والمواقع العسكرية بمدينة التربة، وترفض الانسحاب منها؛ ما ينذر باندلاع مواجهات مع الجيش.

ويتهم عسكريون يمنيون الإمارات بالسعي إلى إسقاط مناطق جنوب تعز في يد قوات موالية لها، على غرار ما فعلته غربا، بتمكين قوات طارق صالح من مدينة المخا (المنفذ البحري لتعز).