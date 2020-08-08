جريمة بشعة تهز العاصمة صنعاء.. ودماء الضحايا من ارحام الجاني تسيل في الشارع

السبت 08 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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أقدم احد سكان حي البليلي بالعاصمة صنعاء اليوم على ارتكاب جريمة شنعاء، تمثلت في قتل ابنه وزوجته وفي الشارع وبدم بارد.

وتباينت أسباب قيام ذلك الشخص بتلك الجريمة، فاطراف من الحي تقول انه يعاني من أزمة نفسية منذ فترة، وآخرون قالوا انه عاد مؤخرا من أحد الجبهات الحوثية التي كان مشاركا فيها. حيث تغيرت طباعه وأخلاقه بعد عودته بشكل ملحوظ.

وأضافت المصادر لمأرب برس ان أفرادا في الزي أجهزة الامن وصلوا الحي وقاموا باعتقال الجاني.