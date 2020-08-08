خبراء الطب يكشفون جديدا حول علاقة تساقط الشعر بفيروس كورونا لهذه الأسباب.. فاران يعتذر لهزيمة ريال مدريد أمام السيتي لبنان يكشف رسميا عن رقم مهول لضحايا انفجار مرفأ بيروت. والقتلى والجرحى بالالاف صحفي يكشف عن وثقة خطيرة تثبت وجود نترات الأمونيوم في ميناء عدن مهمة جديدة لغريفيث في الرياض وحديث عن مسودة أخيرة واقتراب الاطراف من الحل النهائي السيتي يقصي الريال وليون يقهر كريستيانو ورفاقه قنبلة صافر العائمة.. تعنت جديد وشروط تعجيزية ومخاوف التحالف يعلق على ما حدث في الجوف ويعلن مراجعة عملياته شاهد: لحظة تهدم منارة تاريخية عمرها 700 سنة في اليمن بسبب الامطار تركيا تنسف جهود وتحركات فرنسا في لبنان لعدة ايام في اقل من دقيقة
أعلن الفرنسي رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، تحمله مسؤولية هزيمة الفريق أمام مانشستر سيتي الإنجليزي (1-2) مساء أمس الجمعة، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وارتكب فاران خطأين قاتلين أسفرا عن هدفين لمانشستر سيتي، الذي جدد فوزه على ريال مدريد وبالنتيجة ذاتها (2-1)، وبلغ الدور ربع النهائي "للتشامبيونز ليغ وقال فاران عقب المباراة:
"أريد أن أواجه الجماهير وأعترف بأخطائي. أنا المسؤول عن خسارة ريال مدريد. هي مسؤوليتي تماما". وأضاف: "كنا في وضع جيد والاستعدادات كانت جيدة حقا قبل المباراة، ولكن عندما ترتكب الأخطاء فأنت تدفع الثمن غاليا".
وأوضح: "لا يجب أن تحدث مثل تلك الأخطاء. ليلة معقدة وصعبة للغاية علي". وتابع: "ولكني كرجل يجب أن أتحمل المسؤولية وأعترف بالخطأ. حزين من أجل زملائي الذين قدموا كل شيء على أرض الملعب. أنا المسؤول اليوم". وتأثر ريال مدريد بغياب قائده وصخرة دفاعه، سيرخيو راموس، بسبب عقوبة الإيقاب