خبراء الطب يكشفون جديدا حول علاقة تساقط الشعر بفيروس كورونا لهذه الأسباب.. فاران يعتذر لهزيمة ريال مدريد أمام السيتي لبنان يكشف رسميا عن رقم مهول لضحايا انفجار مرفأ بيروت. والقتلى والجرحى بالالاف صحفي يكشف عن وثقة خطيرة تثبت وجود نترات الأمونيوم في ميناء عدن مهمة جديدة لغريفيث في الرياض وحديث عن مسودة أخيرة واقتراب الاطراف من الحل النهائي السيتي يقصي الريال وليون يقهر كريستيانو ورفاقه قنبلة صافر العائمة.. تعنت جديد وشروط تعجيزية ومخاوف التحالف يعلق على ما حدث في الجوف ويعلن مراجعة عملياته شاهد: لحظة تهدم منارة تاريخية عمرها 700 سنة في اليمن بسبب الامطار تركيا تنسف جهود وتحركات فرنسا في لبنان لعدة ايام في اقل من دقيقة
أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.
وقالت الوزارة إن الاتصالات الواردة إلى الرقم الساخن لديها، كشفت أن العدد المتبقي للمفقودين يبلغ 21 شخصا.
يذكر أن انفجارا عنيفا هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها،
وأسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى. وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار.