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لبنان يكشف رسميا عن رقم مهول لضحايا انفجار مرفأ بيروت. والقتلى والجرحى بالالاف

السبت 08 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات
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أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وقالت الوزارة إن الاتصالات الواردة إلى الرقم الساخن لديها، كشفت أن العدد المتبقي للمفقودين يبلغ 21 شخصا.

يذكر أن انفجارا عنيفا هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها،

وأسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى. وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار.

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