صحفي يكشف عن وثقة خطيرة تثبت وجود نترات الأمونيوم في ميناء عدن

السبت 08 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن وثيقة خطيرة تثبت صدق منشوره السابق الذي تحدث فيه عن وجود 140 حاوية تحوي كميات هائلة من نترات الامونيوم المتفجرة برصيف ميناء العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بن لزرق في منشور له على صفحته بالفيس بوك ان هذه هي الوثيقة الأولى التي نشرها من اجمالي 32 وثيقة يملكها حول الشحنة المحجوزة.

وأوضحت الوثيقة في منشوره عدد الحاويات المحتجزة والبالغة 140حاوية منذ 3سنوات بالإضافة إلى نوع المواد الموجودة في هذه الحاويات تفصل فيها لجنة محايدة والمملوكة للتاجر صالح عجلان.

كما أكدت الوثيقة ان بقاء هذه المواد فيه اضرار للميناء واقترحت الوثيقة الموجهة للتحالف من شرطة المنطقة الحرة بعدن ان يتم إخراجها تحت اشراف لجنة أمنية ويتم توزيعها في المناطق المحررة.