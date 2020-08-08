بن لرزق..يفجر مفاجئة قوية وينشر وثقة خطيرة تثبت وجود نترات الأمونيوم في ميناء عدن مهمة جديدة لغريفيث في الرياض وحديث عن مسودة أخيرة واقتراب الاطراف من الحل النهائي السيتي يقصي الريال وليون يقهر كريستيانو ورفاقه قنبلة صافر العائمة.. تعنت جديد وشروط تعجيزية ومخاوف التحالف يعلق على ما حدث في الجوف ويعلن مراجعة عملياته شاهد: لحظة تهدم منارة تاريخية عمرها 700 سنة في اليمن بسبب الامطار تركيا تنسف جهود وتحركات فرنسا في لبنان لعدة ايام في اقل من دقيقة تصريح صادم عن مرفأ بيروت ..أسلحة إلى جانب الأمونيوم التين الشوكي يقي من الإمساك ...و8 فوائد أخرى ضرورية للجسم مؤسسة صلة للتنمية تدشن مشاريع منظومات الطاقة الشمسية لآبار مياه الشرب بحضرموت وصنعاء
تحدثت مصادر دبلوماسية عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى الرياض الأسبوع الجاري، بهدف لقاء الحكومة اليمنية وبحث تعديلات حديثة على خطته لمسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن الذي يقودها لإنهاء الأزمة اليمنية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن غريفيث سيعمل على مناقشة تفاصيل المسودة مع الحكومة، وتوقعت بأن هذه المسودة الحديثة ستكون هي الأخيرة مع اقتراب الأطراف للحل النهائي.
وكانت الحكومة الشرعية أبلغت المبعوث الأممي منتصف الشهر الماضي رسمياً رفضها مقترحاته بشأن مسودة الحل الشامل، مشيرة إلى أنها تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته، مبدية في الوقت نفسه استغرابها من إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين.
وبحسب مايكل آرون السفير البريطاني لدى اليمن فإن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي الخاص باليمن إلى الرياض للقاء الشرعية اليمنية الأسبوع الجاري ، تهدف إلى مناقشة مسودة الحل الشامل وتبديد مخاوفهم على حد تعبيره.
وأضاف آرون في حديثه مع «الشرق الأوسط» قائلا: «هم قبلوا واتفقوا مع المبعوث في أبريل (نيسان) الماضي، واتجه للمشاورات مع الحوثيين بعد ذلك»، مشيرا إلى استياء (الشرعية) من المسودة الجديدة، ويتمسكون بالمسودة التي وافقوا عليها، وهكذا تسير المفاوضات.
ولفت السفير البريطاني إلى أن المبعوث الأممي بعد مناقشة الشرعية «سوف يضع هذه الآراء في مسودة أخيرة لأننا قريبون من النهاية ولا يمكن عمل مسودة بعد مسودة بعد مسودة من كل طرف، نحن قريبون من النهاية الآن»..