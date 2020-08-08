السيتي يقصي الريال وليون يقهر كريستيانو ورفاقه

السبت 08 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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رغم توقف منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خمسة أشهر بسبب تفشي وباء كورونا، فإن الإثارة كانت حاضرة في مواجهتي مانشستر سيتي مع ريال مدريد، ويوفنتوس مع ليون، في إياب الدور ثمن النهائي للبطولة، الذي شهد تأهل سيتي وليون ليضربا موعدا في مواجهة إنجليزية فرنسية بربع نهائي البطولة القارية.

ورغم الطفرة المحلية التي حققها ريال مدريد وتوّجت بفوزه بلقب الدوري الإسباني، فإنه فشل في تخطي مانشستر سيتي وخسر في ملعب الاتحاد 2-1 بعد أن خسر بنفس النتيجة ذهابا على ملعب سانتياغو برنابيو، ليتأهل السيتي إلى ربع نهائي البطولة القارية التي يحلم بالتتويج بلقبها.

بادر رحيم ستيرلينغ بالتسجيل مبكرا للسيتي في الدقيقة التاسعة من خطأ لمدافع الريال فاران، وأدرك كريم بنزيمة التعادل للريال بضربة رأس في الدقيقة 28، واستغل غابرييل خيسوس خطأ آخر لفاران وسجل الهدف الثاني معلنا تقدم سيتي الذي فاز بمجموع المباراتين 4-2.

وخرج يوفنتوس من الدور ثمن النهائي للبطولة رغم فوزه في ملعبه إيابا 2-1 على ليون، الذي فاز بملعبه في مباراة الذهاب 1-صفر، واستفاد من قاعدة الأفضلية بالتسجيل خارج ملعبه.

ومن ضربة جزاء مثيرة للجدل، سجل ممفيس ديباي هدف التقدم لليون في الدقيقة 12، ومن ضربة جزاء مثيرة للجدل أيضا تعادل يوفنتوس في الدقيقة 43 عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل الهدف الثاني أيضا في الدقيقة 60 بتصويبة صاروخية.

وعبثا حاول اليوفي إضافة هدف الأفضلية في ظل الدفاع المستميت لفريق ليون المغمور، الذي احتل المركز السابع بالدوري الفرنسي الموسم الماضي لكنه نجح في خطف بطاقة العبور لربع نهائي أبطال أوروبا على حساب بطل الدوري الإيطالي.