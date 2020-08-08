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التحالف يعلق على ما حدث في الجوف ويعلن مراجعة عملياته

السبت 08 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قال التحالف بقيادة السعودية، إنه ينظر بجدية في ادعاءات بوجود أضرار جانبية في محافظة الجوف.

وأكد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، أن قيادة التحالف تعمل على مراجعة عملياتها المنفذة.

جاء ذلك في أعقاب ماحدث في مديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف، حيث توفي مدنيين في قصف جوي، الاسبوع الماضي.

وارتفعت حصيلة القصف على تجمع سكني في مديرية "خب والشعف" إلى عشرة شهداء وسبعة عشر جريحًا.

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