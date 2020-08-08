بن لرزق..يفجر مفاجئة قوية وينشر وثقة خطيرة تثبت وجود نترات الأمونيوم في ميناء عدن مهمة جديدة لغريفيث في الرياض وحديث عن مسودة أخيرة واقتراب الاطراف من الحل النهائي السيتي يقصي الريال وليون يقهر كريستيانو ورفاقه قنبلة صافر العائمة.. تعنت جديد وشروط تعجيزية ومخاوف التحالف يعلق على ما حدث في الجوف ويعلن مراجعة عملياته شاهد: لحظة تهدم منارة تاريخية عمرها 700 سنة في اليمن بسبب الامطار تركيا تنسف جهود وتحركات فرنسا في لبنان لعدة ايام في اقل من دقيقة تصريح صادم عن مرفأ بيروت ..أسلحة إلى جانب الأمونيوم التين الشوكي يقي من الإمساك ...و8 فوائد أخرى ضرورية للجسم مؤسسة صلة للتنمية تدشن مشاريع منظومات الطاقة الشمسية لآبار مياه الشرب بحضرموت وصنعاء
قال التحالف بقيادة السعودية، إنه ينظر بجدية في ادعاءات بوجود أضرار جانبية في محافظة الجوف.
وأكد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، أن قيادة التحالف تعمل على مراجعة عملياتها المنفذة.
جاء ذلك في أعقاب ماحدث في مديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف، حيث توفي مدنيين في قصف جوي، الاسبوع الماضي.
وارتفعت حصيلة القصف على تجمع سكني في مديرية "خب والشعف" إلى عشرة شهداء وسبعة عشر جريحًا.