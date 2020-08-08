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شاهد: لحظة تهدم منارة تاريخية عمرها 700 سنة في اليمن بسبب الامطار

السبت 08 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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تهدم منارة جامع الوسط بمدينة حبابة التاريخية بمحافظة عمران شمال اليمن، بسبب الامطار الغزيرة.

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