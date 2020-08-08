التحالف يعلق على ما حدث في الجوف ويعلن مراجعة عملياته شاهد: لحظة تهدم منارة تاريخية عمرها 700 سنة في اليمن بسبب الامطار تركيا تنسف جهود وتحركات فرنسا في لبنان لعدة ايام في اقل من دقيقة تصريح صادم عن مرفأ بيروت ..أسلحة إلى جانب الأمونيوم التين الشوكي يقي من الإمساك ...و8 فوائد أخرى ضرورية للجسم مؤسسة صلة للتنمية تدشن مشاريع منظومات الطاقة الشمسية لآ مياه الشرب بحضرموت وصنعاء أدوات عمرها 8 آلاف عام في اليمن وعمان تكشف عن أسرار غير متوقعة مؤسسة موانئ خليج عدن تنفي وجود شحنات من نترات الأمونيوم في مساحاته الأمطار الغزيرة تدمر منزل الشاعر الكبير عبدالله البردوني في صنعاء اشتداد المعارك في الحديدة ...وهذا أخر المستجدات من خط المواجهة
تهدم منارة جامع الوسط بمدينة حبابة التاريخية بمحافظة عمران شمال اليمن، بسبب الامطار الغزيرة.