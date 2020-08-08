تركيا تنسف جهود وتحركات فرنسا في لبنان لعدة ايام في اقل من دقيقة

السبت 08 أغسطس-آب 2020 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 839

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إن بلاده مستعدة للمساعدة في إعادة بناء مرفأ بيروت بعد الانفجار الهائل الذي وقع فيه يوم الثلاثاء‮.‬

وأضاف أوقطاي الذي يزور لبنان السبت، إن ميناء مرسين التركي المطل على البحر المتوسط مستعد لمساعدة مرفأ بيروت‮.‬

تأتي هذه التصريحات بعد زيارة للرئيس الفرنسي الي لبنان استمرت عدة ايام ووعد بعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان وإعادة اعمار مرفأ بيروت وما دمره الانفجار،.

ووصل أوقطاي، السبت، إلى بيروت، وكان في استقباله بمطار رفيق الحريري، وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، والسفير التركي هاكان تشاكيل، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) محمد غوللو أوغلو، ودبلوماسيون في السفارة.

ويأتي وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على رأس المرافقين لنائب الرئيس التركي في زيارته إلى بيروت.

ومن المنتظر أن يلتقي أوقطاي خلال زيارته الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الوزراء حسّان دياب. وعقب مباحثاته الرسمية مع كبار المسؤولين اللبنانيين، من المقرر أن يتفقد أوقطاي أعمال البحث والإغاثة لطواقم "آفاد" والهلال الأحمر التركي بمكان وقوع الانفجار في مرفأ بيروت.

وخلّف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، 154 قتيلا، ونحو 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.