مؤسسة صلة للتنمية تدشن مشاريع منظومات الطاقة الشمسية لآ مياه الشرب بحضرموت وصنعاء

السبت 08 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دشنت مؤسسة صلة للتنمية، بحضور ورعاية محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج البحسني، مشاريع منظومات الطاقة الشمسية لآبار مياه الشرب في محافظتي حضرموت وصنعاء.

وخلال فعالية التدشين، أشاد محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، بمشاريع منظومات الطاقة الشمسية لآباء مياه الشرب، موضحا أن هذه المشاريع التي تعتمد على الطاقة النظيفة تلامس حاجة السكان.

وشكر مؤسسة صلة للتنمية على تبني مثل المشاريع، مؤكدا أن السلطة المحلية تثمن وتساند هذه الجهود وستقدم كافة الدعم والتسهيلات لمشاريع البنية التحتية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية، الأستاذ علي باشماخ، إن المؤسسة اليوم دشنت أربعة مشاريع منظومات الطاقة الشمسية لتشغيل أبار مياه الشرب في حضرموت وصنعاء.

وأشار إلى عدد الألواح في المشاريع بلغت 416 لوح بقدرة إنتاجية 137 كيلو وات، لافتا إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار اهتمامات مؤسسة صلة للتنمية لما لها من ارتباط وأهمية في حياة الإنسان.

وبين أن المنظومات الأربع ستعمل على تشغيل "مشروع مياه الجحي والعرسمة بمديرية دوعن بحضرموت، مشروع مياه نقاب باخميس بمديرية دوعن بحضرموت، مشروع مياه رحبة بن جنيد بمديرية غيل بن يمين بحضرموت، ومشروع مياه بني ضبيان خولان بصنعاء".

حضر التدشين، عضو مجلس النواب الشيخ محمد حسن بن عبدالرب العمودي، وعضو مجلس النواب الشيخ محمد عبدالملك بن مالك، ومدير عام مديرية دوعن، الأستاذ سالم أحمد بانخر، والعميد ركن محمد عمر بن غانم قائد لواء شبام. يذكر أن مؤسسة صلة للتنمية وبرنامج الخليج العربي أجفند، ستنفذ خلال عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١م ، ثماني منظومات طاقة شمسية لمشاريع خدمية.