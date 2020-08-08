مؤسسة موانئ خليج عدن تنفي وجود شحنات من نترات الأمونيوم في مساحاته

السبت 08 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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نفت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، اليوم وجود أي شحنة تحتوي على نترات الأمونيوم في مساحات ميناء عدن.

واعتبرت المؤسسة، في بيان ، أن «مزاعم وجود 140 حاوية محملة بنترات الأمونيوم بميناء عدن محتجزة منذ 3 سنوات، تعد تحريفاً وتزييفاً للحقائق».

وأفادت أنه «حسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقه وقطاعاته، فإنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية، وهي المواد المتفجرة، والمشتعلة، وكذلك المشعة».

وأوضحت مؤسسة موانئ خليج عدن أنه «من خلال مقاربة ما نشر مع بعض الشحنات القديمة والموجودة في أرصفة محطة الحاويات، التي تحتوي على مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية، والتي تستخدم كأسمدة زراعية، وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة، ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها».

وأهابت بالجميع «تحري الدقة قبل نشر المعلومات، وعدم بث الرعب وإقلاق المواطنين، خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد».