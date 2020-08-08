مؤسسة موانئ خليج عدن تنفي وجود شحنات من نترات الأمونيوم في مساحاته الأمطار الغزيرة تدمر منزل الشاعر الكبير عبدالله البردوني في صنعاء اشتداد المعارك في الحديدة ...وهذا أخر المستجدات من خط المواجهة لماذا باعت مراهقة روحها للشيطان بمبلغ يعادل 1300$ جديد الطب حول دور نزلات البرد الشائعة في محاربة كوفيد-19 لماذا وجه اللواء سلطان العرادة باعتماد مائة مليون ريال لكل مديرية من مديريات محافظة مارب؟ ملك شهير يغادر قصره الملكي بعد أن غرق في فضائح الفساد ويحط رحاله في عاصمة خليجية الاسرة المالكة تكشف عن إصابة أمير سعودي بفيروس كورونا تحطم طائرة قادمة من الإمارات لدى هبوطها وسقوط عشرات الضحايا وزارة الدفاع السعودية تنعي مسئولا رفيعا في صفوفها برتبة فريق
نفت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، اليوم وجود أي شحنة تحتوي على نترات الأمونيوم في مساحات ميناء عدن.
واعتبرت المؤسسة، في بيان ، أن «مزاعم وجود 140 حاوية محملة بنترات الأمونيوم بميناء عدن محتجزة منذ 3 سنوات، تعد تحريفاً وتزييفاً للحقائق».
وأفادت أنه «حسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقه وقطاعاته، فإنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية، وهي المواد المتفجرة، والمشتعلة، وكذلك المشعة».
وأوضحت مؤسسة موانئ خليج عدن أنه «من خلال مقاربة ما نشر مع بعض الشحنات القديمة والموجودة في أرصفة محطة الحاويات، التي تحتوي على مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية، والتي تستخدم كأسمدة زراعية، وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة، ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها».
وأهابت بالجميع «تحري الدقة قبل نشر المعلومات، وعدم بث الرعب وإقلاق المواطنين، خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد».