الأمطار الغزيرة تدمر منزل الشاعر الكبير عبدالله البردوني في صنعاء

السبت 08 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 248

تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة صنعاء وسط اليمن، للأسبوع الثاني تواليا، اليوم، في انهيار منزل الشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني، بالتزامن مع حلول الذكرى الحادية والعشرين لرحيله.

وأفاد مصدر محلي بأن منزل الشاعر البردوني الكائن في حارة بستان المنصور بحي بير العزب المجاور لمدينة صنعاء القديمة، انهار بالكامل جراء الأمطار الغزيرة بعد تهدم أجزاء منه.

وأضاف أن المنزل المكون من طابقين، تعرض للإهمال نتيجة خلافات بين ورثة البردوني، وخاصة بعد سعي وزارة الثقافة اليمنية في العام 2012م شراءه وتحويله إلى متحف تخليدا له ولإرثه الثقافي.