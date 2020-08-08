مؤسسة موانئ خليج عدن تنفي وجود شحنات من نترات الأمونيوم في مساحاته الأمطار الغزيرة تدمر منزل الشاعر الكبير عبدالله البردوني في صنعاء اشتداد المعارك في الحديدة ...وهذا أخر المستجدات من خط المواجهة لماذا باعت مراهقة روحها للشيطان بمبلغ يعادل 1300$ جديد الطب حول دور نزلات البرد الشائعة في محاربة كوفيد-19 لماذا وجه اللواء سلطان العرادة باعتماد مائة مليون ريال لكل مديرية من مديريات محافظة مارب؟ ملك شهير يغادر قصره الملكي بعد أن غرق في فضائح الفساد ويحط رحاله في عاصمة خليجية الاسرة المالكة تكشف عن إصابة أمير سعودي بفيروس كورونا تحطم طائرة قادمة من الإمارات لدى هبوطها وسقوط عشرات الضحايا وزارة الدفاع السعودية تنعي مسئولا رفيعا في صفوفها برتبة فريق
تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة صنعاء وسط اليمن، للأسبوع الثاني تواليا، اليوم، في انهيار منزل الشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني، بالتزامن مع حلول الذكرى الحادية والعشرين لرحيله.
وأفاد مصدر محلي بأن منزل الشاعر البردوني الكائن في حارة بستان المنصور بحي بير العزب المجاور لمدينة صنعاء القديمة، انهار بالكامل جراء الأمطار الغزيرة بعد تهدم أجزاء منه.
وأضاف أن المنزل المكون من طابقين، تعرض للإهمال نتيجة خلافات بين ورثة البردوني، وخاصة بعد سعي وزارة الثقافة اليمنية في العام 2012م شراءه وتحويله إلى متحف تخليدا له ولإرثه الثقافي.