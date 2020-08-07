تحطم طائرة قادمة من الإمارات لدى هبوطها وسقوط عشرات الضحايا

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أكدت الشرطة الهندية ورود أنباء عن مصرع شخصين على الأقل جراء تحطم طائرة تابعة لشركة Air India لدى هبوطها في مدينة كاليكوت جنوب البلاد اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الشرطة تأكيده أن الحادث خلف أيضا 35 مصابا.
وأكد متحدث باسم Air India للوكالة أن الطائرة القادمة من دبي، وكان على متنها 191 راكبا، تجاوزت المدرج لدى هبوطها.
وانشطر هيكل الطائرة المنكوبة إلى جزئين إثر الحادث.
في الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية بارتفاع حصيلة القتلى إلى ثلاثة أشخاص بينهم طيار واثنان من ركاب الرحلة رقم IX 1344.
وذكرت التقارير أن 24 سيارة إسعاف هرعت إلى موقع الحادث لإجلاء ركاب الطائرة المنكوبة، لكن الظروف الجوية السيئة تعيق عمليات الإنقاذ.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من موقع الحاحث.