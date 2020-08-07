ما مصير الانترنت في اليمن بعد ساعات من اعلان الحوثيين خروج 65% من السعات الدولية عن الخدمة؟

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أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة للحوثيين في صنعاء، عن عودة معظم السعات الدولية الخارجية للإنترنت إلى الخدمة، وذلك عقب ساعات من إعلانها عن خروج 65 بالمائة من سعات الإنترنت "جراء الأمطار والسيول".
وحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية فإن ذلك بأتي، "بعد إصلاح الانقطاعات التي تعرضت لها شبكة الألياف الضوئية الوطنية في عدد من المحافظات جراء الأمطار الغزيرة و السيول المتدفقة".
وأوضح مصدر مسئول بالمؤسسة أن "الفرق الفنية بذلت جهوداً استثنائية لإصلاح الكابلات المتضررة وإعادتها للخدمة في عدد من المحافظات في ظل ظروف وأجواء صعبة وفي زمن قياسي من أجل عودة واستمرار خدمة الإنترنت بشكل طبيعي"، وفق الوكالة الحوثية.