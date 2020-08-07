سيول جارفة غير معهودة تغرق العاصمة صنعاء.. وفاة عدد من المواطنين وتهدم عدد من المنازل والمياه تغمر الأحياء

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تدفقت السيول الجارفة، مساء الخميس ـ الجمعة، على أحياء العاصمة صنعاء وأغرقت عددا من الأحياء، وتسببت في وفاة عدد من المواطنين، بحسب تصريحات رسمية لسلطات الانقلاب الحوثية.
وقال أمين العاصمة صنعاء المعين من قبل سلطات الانقلاب، حمود عباد، إن "الأمطار التي هطلت ليل الخميس- الجمعة على صنعاء غمرت حارة السد في منطقة نقم، وتسببت في وفاة ثلاثة مواطنين".
وأضاف عباد في تصريح لقناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، أن "قيادة العاصمة تعمل حاليا بخطة عاجلة مع كافة الوحدات لتخفيف الأضرار الناجمة عن السيول في بعض أحياء العاصمة صنعاء".
وأشار عباد، إلى "تضرر خدمات الاتصالات، والانترنت بسبب السيول التي اجتاحت العاصمة صنعاء".
كما تعرض حي التحرير لشبه غرق كلي، ووصلت السيول إلى أعماق مدينة صنعاء القديمة وتسببت في انهيار عدد من المنازل، كما تدفقت سيول غير معهودة من مناطق خولان وسنحان باتجاه أحياء الحثيلي وشميلة جنوب العاصمة صنعاء.
وخلال الأسبوعين الماضيين، لقي العشرات حتفهم، جراء السيول التي ضربت محافظات يمنية عدة، فيما تضررت آلاف الأسر، ودمرت آلاف المنازل، بينها منازل نازحين، إضافة إلى تهدم وتضرر مواقع تراثية وتاريخية، وفق تقديرات رسمية.
ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.