الكشف عن 4900 طن من مادة نترات الأمونيوم في ميناء عدن وهي كفيلة بحراقها

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كشفت مصادر محلية في عدن اليوم ، عن وجود كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ميناء عدن وهي تفوق الكمية التي أسفرت، حسب السلطات اللبنانية، عن الانفجار الهائل في مرفأ بيروت.
ونقلت المصادر عن مصدر ملاحي، أن "140 حاوية سعة 40 قدماً على رصيف ميناء عدن للحاويات منذ 3 سنوات وتحمل داخلها مادة نترات الأمونيوم وهي نفس المادة التي انفجرت في ميناء بيروت قبل أيام".
وذكرت المصادر ايضاً أن "الكمية المقدرة 4900 طن من مادة نترات الأمونيوم استوردت إلى ميناء عدن قبل 3 أعوام لكنها ااحتجزت بحجة أنها من المواد التي منع التحالف العربي دخولها إلى اليمن، ولا تزال موجودة في الرصيف عقب تعثر الإفراج عنها أو إعادتها إلى بلد المنشأ".
إلى ذلك قال ناشطون انه "يستدعي وجود هذه الكمية من هذه المادة، التحرك العاجل والسريع لنقلها إلى خارج ميناء عدن أو شحنها إلى بلد المنشأ، كون بقاءها في الميناء قد يتسبب بكارثة شبيهة بما حدث في بيروت".
والجدير بالذكر ان مادة نترات الأمونيوم كيميائية على شكل ملح أبيض عديم الرائحة، تستخدم في صناعة الأسمدة، وكمتفجرات في المحاجر والمناجم.