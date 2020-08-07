موقف هيفا وهبي بعد مشاهدتها للرئيس الفرنسي وهو ويحتضن شابة لبنانية لها في أحد شوارع بيروت

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وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على خلفية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، اليوم الخميس، إثر الانفجار الضخم الذي وقع في مرفئها.
وأعربت هيفاء وهبي عبر خاصية "الستوريز" بحسابها على موقع "إنستغرام" عن أعجابها بنزول ماكرون على أرض لبنان، واحتضان إحدى المواطنات اللبنانيات المتأثرات بانفجار العاصمة اللبنانية بيروت.
وشاركت الفنانة صورة الرئيس الفرنسي وهو يحتضن السيدة اللبنانية، وعلقت عليها قائلة: "رئيس جمهورية فرنسا يحتضن مواطنة لبنانية، محرومة من حضن رئيسها، حالنا جميعا، بس هيك"، بحسب تقارير مصرية محلية.
ونشرت الفنانة اللبنانية، عبر "إنستغرام"، مقاطع مصورة من آثار تحطم بعض أجزاء من منزلها جراء انفجار مرفأ بيروت.
وتصدرت هيفاء وهبي، أمس الأربعاء، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي "غوغل"، بعدما نشرت المقاطع المصورة.
وعلقت هيفاء وهبي "ادعو لربة بيتي روبي اتصابت برأسها وعينها وانتقلت للمستشفى".
وأضافت "بيتي جنب الانفجار نحنا كلنا بخير وقدر الله وما شاء فعل".
وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "اللي صار اليوم ببيروت بيبكّي. الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار".
وهز العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب وتشرد ما يقارب 250 ألف شخص، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.