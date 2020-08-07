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الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الجمعة 07 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في "البريمير ليغ" للموسم (2019-2020).

وخلت قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري من اسم النجم المصري، محمد صلاح، هداف فريق ليفربول المتوج باللقب لأول مرة منذ عام 1990.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة كالتالي:

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، جوردان هندرسون (ليفربول)، داني إنجز (ساوثهامبتون)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، نيك بوب (بيرنلي)، جيمي فاردي (ليستر سيتي).

وسيتم اختيار أفضل لاعب في الموسم بناء على استطلاع رأي للمشجعين وقادة الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولجنة من الخبراء، وسيستمر تصويت المشجعين حتى 10 أغسطس.

 
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