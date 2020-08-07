وسط غياب تام لسلطات الحوثيين: 6 نساء يمتن تحت ركام منزل والسيول الجارفة تؤدي بحياة آخرين اليوم

الجمعة 07 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توفي 14 شخصا جراء سيول ضربت، الجمعة، محافظتي ريمة وصنعاء الواقعتين تحت سيطرة الحوثيين شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن "منزلا تهدم جراء السيول خلال الساعات الماضية في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة ما أدى إلى وفاة ست نساء".

وأضافت المصادر،طبقا للاناضول أن المواطنين "عجزوا عن إنقاذ النساء، بسبب انعدام الإمكانيات، وسط غياب تام للإغاثة الرسمية".

وأفادت أن " خمسة أشخاص آخرين لقوا حتفهم جراء انهيار منزل في مديرية الجبين بالمحافظة ذاتها".

ولفتت المصادر، إلى أن "المواطنين خسروا مساحات زراعية جرفتها السيول في المديريتين".

وفي السياق قال أمين العاصمة صنعاء حمود عباد، إن " الأمطار التي هطلت ليل الخميس-الجمعة على صنعاء غمرت حارة السد في منطقة نقم، وتسببت في وفاة ثلاثة مواطنين".

وأضاف عباد في تصريح لقناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، أن "قيادة العاصمة تعمل حاليا بخطة عاجلة مع كافة الوحدات لتخفيف الأضرار الناجمة عن السيول في بعض أحياء العاصمة صنعاء".

وأشار عباد، إلى "تضرر خدمات الاتصالات، والانترنت بسبب السيول التي اجتاحت العاصمة صنعاء".

وخلال الأسبوعين الماضيين، لقي العشرات حتفهم، جراء السيول التي ضربت محافظات يمنية عدة، فيما تضررت آلاف الأسر، ودمرت آلاف المنازل، بينها منازل نازحين، إضافة إلى تهدم وتضرر مواقع تراثية وتاريخية، وفق تقديرات رسمية.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.