قبائل دهم تبدأ تحركا قبليا واسعا لتحرير محافظة الجوف واللواء امين العكيمي يكشف سبب تأخر الحسم

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دشنت قبائل دهم وأبناء محافظة الجوف اليوم الخميس مطارحهم لدعم وإسناد الجيش الوطني واستعادة المحافظة من مليشيات الحوثي الانقلابية .
وحضر المطارح المئات من أفراد قبائل دهم وأبناء الجوف مع أسلحتهم ضمن الترتيبات الرامية لتحرير المحافظة من المليشيات الانقلابية.
وخلال التدشين قال محافظ الجوف، اللواء أمين العكيمي، ، إن التدشين هو ترجمة عملية لوعده يوم خروجه من عاصمة المحافظة عقب سيطرة الحوثيين عليها بأن الشرعية ستعود إليها،.
مشيراً إلى أنه أبلغ الذين تواصلوا معه يومها من الأصدقاء والذين طلبوا منه التزامات بأن لا يعود، أنه عائد ولن يؤخره سوى العتاد والعدة، واليوم يتم تدشين مطارح المقاتلين وعتادهم.
من جانبه، أكد مسؤول مطارح قبائل دهم الشيخ علي بن صالح شطيف، ، أن تدشين المطارح دليل على وحدة الصف بين أبناء المحافظة وأنهم داعمين للجيش الوطني بالرجال والمال حتى تحرير الوطن بأكمله وليس فقط الجوف. وأضاف في كلمة له، أننا نعلن من هذا المكان أننا قد اشتقنا إلى براقش ومعين والبيضاء والسوداء والزاهر والمتون وخب وبرط بجبالها الشماء.