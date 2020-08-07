مشاهد مخيفة من مدينة صنعاء القديمة. انهيارات تطال منازل تاريخية.. شاهد بالصور

الجمعة 07 أغسطس-آب 2020 الساعة 01 مساءً / مارب برس - خاص

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تسببب ‏هطول الأمطارالغزيرة المستمرة منذ أسبوعين الى انهيار بعض منازل صنعاء القديمة. وفي مقدمتها منزل شاعر اليمن الكبير عبدالله البردوني.

كما تسببت الأمطار في احداث أضرارا بليغة تسببت في تدمير كلي وحزئي لاسقف أكثر من 40 منزلا أثريا.

وبلغت السيول يوم امس الي مستويات قياسية غمرت أبواب مئات المنازل.

وكانت منظمة اليونيسكو قد أعلنت في وقت سابق بأن مدينة صنعاء القديمة مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي.

ويقصد بصنعاء القديمة بانها المدينة المسورة وكان لها سبعة أبواب لم يبق منها إلا باب اليمن، وهي إحدى تلك المدن القديمة المأهولة باستمرار من القرن الخامس قبل الميلاد على الأقل، أصبحت عاصمة مؤقتة لمملكة سبأ في القرن الأول للميلاد بعد استعادة أسر من قبيلة همدان للعرش السبئي من الحميريين وجاء ذكرها في نصوص المسند بصيغة صنعو وهي مشتقة من "مصنعة" وتعني حصن في العربية الجنوبية القديمة،