مشاهد مخيفة من مدينة صنعاء القديمة. انهيارات تطال منازل تاريخية.. شاهد بالصور غضب بيروت يتفجر ..وشظاياه تطال حزب الله انهيار منازل ووفاة عشرات الأشخاص منهم 17طفلاً جراء امطار غزيرة في محافظة ريمة ومأرب التحالف ينقل 162 طالباً وطالبة من سقطرى إلى عدن جواً قائد عسكري جنوبي يعلن رفضة تهميش شباب المقاومة الشعبية ويدعوا التحالف في رسالة عاجلة صنعاء تغرق مع أحيائها في طوفان مخيف من السيول.. شاهد بالصور ضاحي خلفان يتوعد وزير الدفاع التركي فماذا سيصنع ؟ إجراء غير متوقع من ميسي لحماية أطفاله من فيروس كورونا تفاصيل مخيفة ومقلقله عن المفاعل النووي الإماراتي وعالم نووي يطلق تحذيرا لكل ساكني منطقة الشرق الإئتلاف الوطني الجنوبي يعلن اسماء اعضاء هيئة قيادة فرعه بحضرموت
تسببب هطول الأمطارالغزيرة المستمرة منذ أسبوعين الى انهيار بعض منازل صنعاء القديمة. وفي مقدمتها منزل شاعر اليمن الكبير عبدالله البردوني.
كما تسببت الأمطار في احداث أضرارا بليغة تسببت في تدمير كلي وحزئي لاسقف أكثر من 40 منزلا أثريا.
وبلغت السيول يوم امس الي مستويات قياسية غمرت أبواب مئات المنازل.
وكانت منظمة اليونيسكو قد أعلنت في وقت سابق بأن مدينة صنعاء القديمة مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي.
ويقصد بصنعاء القديمة بانها المدينة المسورة وكان لها سبعة أبواب لم يبق منها إلا باب اليمن، وهي إحدى تلك المدن القديمة المأهولة باستمرار من القرن الخامس قبل الميلاد على الأقل، أصبحت عاصمة مؤقتة لمملكة سبأ في القرن الأول للميلاد بعد استعادة أسر من قبيلة همدان للعرش السبئي من الحميريين وجاء ذكرها في نصوص المسند بصيغة صنعو وهي مشتقة من "مصنعة" وتعني حصن في العربية الجنوبية القديمة،