التحالف ينقل 162 طالباً وطالبة من سقطرى إلى عدن جواً

الجمعة 07 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قامت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بنقل 162 طالباً وطالبة من أبناء محافظة سقطرى الدارسين بالجامعات اليمنية المختلفة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأُجلي الطلاب من مطار سقطرى إلى مطار عدن الدولي، عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية تكفلت بها قيادة القوات المشتركة للتحالف، بإشراف مباشر من قائد «قوة الواجب» السعودية في المحافظة العميد البحري الركن عبد الرحمن الحجي.

وتأتي عملية الإجلاء جواً بسبب هيجان البحر في الأرخبيل، الذي يشكل خطراً كبيراً على حياة الطلاب والطالبات، وتوقف الملاحة الجوية بسبب جائحة «كورونا»، وقد طُبقت الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة خلال نقل الطلاب والطالبات إلى مدينة عدن.

من جهتهما؛ ثمّن وكيلا محافظة سقطرى العميد الركن صالح السقطري، والمهندس رائد الجريبي، اللذان حضرا عملية الإجلاء، دور قيادة القوات المشتركة في إجلاء الطلاب من أبناء سقطرى الدارسين بالجامعات اليمنية المختلفة.

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية قد قامت بتسيير 9 رحلات من وإلى جزيرة سقطرى لنقل الحالات الإنسانية، بالإضافة إلى نقل الطلاب والطالبات إلى مقار دراستهم بمختلف المحافظات اليمنية.