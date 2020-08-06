صنعاء تغرق مع أحيائها في طوفان مخيف من السيول.. شاهد بالصور

الخميس 06 أغسطس-آب 2020 الساعة 11 مساءً / مارب برس - خاص

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‏ تدفقت على العاصمة صنعاء مساء اليوم سيول جارفة أغرقت عددا من الأحياء ، وارتفاع منسوب مياه السائلة في المدينة القديمة إلى مستويات قياسية.

كما تعرض حي التحرير لشبه غرق كلي. ووصلت السيول إلى أعماق مدينة صنعاء القديمة. وخلال الساعات الماضية تدفقت سيول غير معهودة من خولان وسنحان باتجاه العاصمة صنعاء.