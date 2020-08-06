صنعاء تغرق مع أحيائها في طوفان مخيف من السيول.. شاهد بالصور ضاحي خلفان يتوعد وزير الدفاع التركي فماذا سيصنع ؟ إجراء غير متوقع من ميسي لحماية أطفاله من فيروس كورونا تفاصيل مخيفة ومقلقله عن المفاعل النووي الإماراتي وعالم نووي يطلق تحذيرا لكل ساكني منطقة الشرق الإئتلاف الوطني الجنوبي يعلن اسماء اعضاء هيئة قيادة فرعه بحضرموت شركة سعودية عملاقة تسجل خسائر بالمليارات بنهاية النصف الأول من 2020 تفجير مرفأ بيروت: الدلالات السياسية للكارثة .. مسئولون أوصلوا للبنان الى الهاوية استنفار للجنة الطوارئ في مارب وتقرير يقدم للواء سلطان العرادة يكشف حجم دمار السيول قبطان السفينة التي أحضرت متفجرات مرفأ بيروت يكشف تفاصيل جديدة عن المليون دولار وروسيا ومسئولين لبنانيين احتجزوا بحارة لماذا حكمت الارجنتين على ملكة الجمال روسيو بالسجن
تدفقت على العاصمة صنعاء مساء اليوم سيول جارفة أغرقت عددا من الأحياء ، وارتفاع منسوب مياه السائلة في المدينة القديمة إلى مستويات قياسية.
كما تعرض حي التحرير لشبه غرق كلي. ووصلت السيول إلى أعماق مدينة صنعاء القديمة. وخلال الساعات الماضية تدفقت سيول غير معهودة من خولان وسنحان باتجاه العاصمة صنعاء.