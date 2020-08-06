إجراء غير متوقع من ميسي لحماية أطفاله من فيروس كورونا

الخميس 06 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت تقارير إعلامية أن نجم برشلونة، ليونيل ميسي، اقتنى "أفرشة" مضادة لفيروس كورونا لحماية أبنائه وأفراد عائلته من الجائحة.

ويعمل لاعب أتلتيكو مدريد، ساؤول نيغويز، كـ"سفير" للعلامة التجارية التي أصبحت منتشرة بين لاعبي كرة القدم في إسبانيا وخارجها، حيث تعمل "الأفرشة المضادة" لفيروس كورونا على القضاء على الفيروسات في أربع ساعات كحد أقصى من خلال الجسيمات النانوية الموجودة في أنسجتها.

ويعمل هذا النظام على إزالة الفيروس من جسد الشخص المصاب بعدوى كورونا عبر استلقائه على "الفراش المضاد" للفيروسات، مع إزالة جميع آثار الفيروس والحلول دون إصابة شخص آخر به.

واختار نجوم الكرة الإسبانية والعالمية اختبار هذه الأفرشة التي يُقال أنها تُزيل الفيروسات من الجسم في أقل من 4 ساعات وبنسبة 99,84%، ومن ضمنهم مهاجم مانشستر سيتي، سيرخيو أغوريو.

ويبلغ سعر "الفراش المضاد" للفيروس 1000 يورو حسب الشركة الإسبانية المتخصّصة في إنتاجها وتصديرها للعالم.